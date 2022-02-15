3 çocuğunun annesini öldürdü... Kendisi ağır yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Elektrikte sona doğru Taslak hazır... İşte paketin ayrıntılarıElektrikte sona doğru! Taslak hazır... İşte paketin ayrıntıları#Elektrik Faturaları
İğrenç olayda kan donduran detaylar Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam ettiİğrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam etti#ÖĞRETMEN
Gece yarısı bombayı patlattı Şenol Güneş hayırlı olsunGece yarısı bombayı patlattı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Etiketler bu kez indi Bazı ürünlerde yüzde 30u bulduEtiketler bu kez indi! Bazı ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
En kritik 48 saat... Rusyadan Ukrayna sınırına binlerce birlik daha gittiEn kritik 48 saat... Rusya'dan Ukrayna sınırına binlerce birlik daha gitti!#RUSYA
28 Şubat ne alaka28 Şubat ne alaka#28 Şubat
Son dakika... Altın yükseliyor, kripto paralar yerinde sayıyorSon dakika... Altın yükseliyor, kripto paralar yerinde sayıyor#Altın
Pandemide bahar umuduPandemide bahar umudu#Omikron
Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz mıErdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz mı?#Sabih Kanadoğlu
Burak Elmastan Okan Buruk için şoke eden sözler Ben olduğum sürece gelemezBurak Elmas'tan Okan Buruk için şoke eden sözler! 'Ben olduğum sürece gelemez'#Galatasaray
Çılgın Sayısal Lotoda dev ikramiye sahibini bulduÇılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu!#Çılgın Sayısal Loto
Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşmaTürkiye ile BAE arasında 13 anlaşma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Geççek diye şarkı adı olur mu'Geççek' diye şarkı adı olur mu?#Geççek
Emre Aşıktan Yağmur Sarnıça bir dava daha... 100 bin TL istiyorEmre Aşık'tan Yağmur Sarnıç'a bir dava daha... 100 bin TL istiyor!#Emre Aşık
Süper Lige çıkmak istemiyoruz sözlerinin ardından her şey değişti'Süper Lig'e çıkmak istemiyoruz' sözlerinin ardından her şey değişti!#Altınordu
HABERLERGündem Haberleri

3 çocuğunun annesini öldürdü... Kendisi ağır yaralı

#Cinayet#Kadın Cinayeti#Uşak
3 çocuğunun annesini öldürdü... Kendisi ağır yaralı

Uşak’ta 3 çocuğunun annesi olan karısını av tüfeğiyle öldüren şahıs, aynı silahla kendisini ağır yaraladı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre; Önder Bulut (43), 3 çocuğunun annesi olan eşi Nazife Bulut (39) ile bir arkadaşından aldığı 35 CKP 56 plakalı otomobille Uşak Kent Ormanı’na geldi. Burada Önder Bulut, araçla getirdiği av tüfeği ile karısı Nazife Bulut’u kafasından vurdu. Nazife Bulut’un olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından Önder Bulut, abisi A.R. Bulut’u arayarak eşini öldürdüğünü ve Uşak Kent Ormanı’nda olduklarını, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Olay yerine araç sahibi arkadaş ile gelen abi A.R. Bulut, Nazife Bulut’un cansız bedeni ve çene kısmından yaralı Önder Bulut’un bedeniyle karşılaştı. Abi Bulut’un ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Önder Bulut’u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Haberin Devamı

3 çocuğunun annesini öldürdü... Kendisi ağır yaralı

Hayatını kaybettiği belirlenen Nazife Bulut’un cenazesi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken Önder Bulut’un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Kadın Cinayeti#Uşak

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron