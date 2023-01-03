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3 çocuğunun annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

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#Kütahya#İsmail Türün#Ayşegül Türün
3 çocuğunun annesi eşini bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 13:18

Kütahya'da İsmail Türün (44), evde tartıştığı 3 çocuk annesi eşi Ayşegül Türün’ü (31) bıçaklayarak öldürdü. Evin karşısındaki markete giderek eşini öldürdüğünü itiraf eden Türün, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kütahya’da temizlik işçisi olan İsmail Türün, Hamidiye Mahallesi Beşikkaya Caddesi’ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle eşi 3 çocuk annesi Ayşegül Türün ile tartıştı. Çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, İsmail Türün eşini birçok kez bıçaklayıp evden çıktı ve yolun karşısındaki markete gitti. Burada eşini öldürdüğünü itiraf eden İsmail Türün, polise haber verilmesini istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri katil zanlısı İsmail Türün'ü evin önünde gözaltına aldı. Evde yapılan incelemede ise Ayşegül Türün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından İsmail Türün ifadesi için emniyete götürüldü. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ise Ayşegül Türün’ün cenazesi otopsi işlemleri için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin çocuklarından ikisinin olay sırasında okulda olduğu, birinin ise başka bir odada uyuduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Kütahya#İsmail Türün#Ayşegül Türün

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