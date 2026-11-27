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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kağıthane’de 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen 3 çocuğun ölümüne ilişkin yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 27 Ocak 2004’te 1 yaşındaki Özcan Akyol’un, yaşadığı apartmanın 5’inci katından düşerek hayatını kaybettiği olay yeniden incelendi. O dönem yürütülen soruşturma sonucunda, Özcan’ın annesi Nahide Akyol hakkında 'Taksirle ölüme nede olma' suçundan kamu davası açıldığı, yargılama sonucunda ise beraat kararı verildiği belirlendi.

16 Mart 2004’te, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol’un aynı apartmandaki evinin yatak odasında çıkan yangının ardından hayatını kaybettiği olayda, ilk değerlendirmelerde ölümün dumandan zehirlenme sonucu meydana geldiğinin kabul edildiği ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği tespit edildi.

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22 Mart 2005’te ise 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol’un kaybolduktan sonra aynı apartmanın yakınında, çarşafa sarılı ve ağzı kapalı bir torbanın içinde cansız bedeni bulundu. Adli tıp incelemelerinde Yusuf’un vücudunda kimyasal madde bulgularına rastlandığı, ağız ve burun bölgesine uygulanan bası sonucu boğularak hayatını kaybettiğinin belirtildiği, ancak olayın şüphelisinin bugüne kadar tespit edilemediği belirlendi.

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ÜÇ OLAY YENİDEN İNCELENDİ

Özcan Akyol’un düştüğü iddia edilen pencerenin yerden yüksekliğinin 90 santimetre olduğu tespit edildi. Olay tarihinde yeni yürümeye başlayan Özcan’ın yaşı, fiziksel gelişimi ve olay yeri bulguları birlikte değerlendirildiğinde, pencereden kendiliğinden düşerek yaklaşık 4 metre uzaklığa ulaşmasının fizik olarak mümkün olmadığı belirlendi.

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ZEHİRLENME SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ BULUNAMADIĞI BELİRLENDİ

Ferhat Akyol’un ölümüne ilişkin yeniden incelenen itfaiye raporunda, olay yerinde yangına neden olabilecek açık ateş veya enerji kaynağına rastlanmadığı kaydedildi. Otopsi raporunda da Ferhat’ın toksik madde ya da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin bulgu bulunmadığı tespit edildi.

AYŞE AKYOL’UN ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yusuf Akyol’un ölümüne ilişkin incelemede ise Ayşe Akyol’un soruşturmanın farklı aşamalarında birbiriyle çelişen ifadeler verdiği, daha önce kendi el yazısıyla verdiği ifadeyi daha sonra inkar ettiği belirlendi. Tanıkların, Yusuf’un kaybolduğu gün Ayşe Akyol’un çocuğun annesi Türkan Akyol’u oyaladığı ve Yusuf’u aramasına engel olduğu yönünde beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

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'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları birlikte değerlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, üç ölüm olayının da tesadüfi olmadığı, olaylar arasında irtibat bulunduğu ve üç çocuğun öldürülmesi olayının şüphelisinin Ayşe Akyol olduğu tespit edildi.

Ayşe Akyol hakkında Özcan Akyol, Yusuf Akyol ve kendi çocuğu Ferhat Akyol’a yönelik ayrı ayrı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Olaylara ilişkin bilgi sahibi olduğu halde durumu soruşturma makamlarına bildirmediği belirtilen diğer şüpheliler hakkında da 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan resen soruşturma açıldı.

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7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ayşe Akyol’un da aralarında bulunduğu toplam 7 şüphelinin yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.