MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3 Çinli, 2 Kırgız, 1 Kazak ve 1 Suriyeli... Çinli iş insanına Zeytinburnu’nda gasp
GeriGündem 3 Çinli, 2 Kırgız, 1 Kazak ve 1 Suriyeli... Çinli iş insanına Zeytinburnu’nda gasp
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Çağlar TINBEK - İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.06.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

3 Çinli, 2 Kırgız, 1 Kazak ve 1 Suriyeli... Çinli iş insanına Zeytinburnu’nda gasp

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 Çinli, 2 Kırgız, 1 Kazak ve 1 Suriyeli... Çinli iş insanına Zeytinburnu’nda gasp

Zeytinburnu’nda Çinli iş insanının üzerindeki 4 külçe altın gasp edildi. Polis, 3’ü Çinli, 2’si Kırgız, biri Kazak, biri Suriyeli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zeytinburnu’nda Çinli iş insanı , gasp edildi. İş insanının üzerindeki 4 külçe altını gasp ederek kaçan 2 kişi ve olayla ilgili olduğu belirlenen 5 kişi yakalandı. 2 gaspçının kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

3 Çinli, 2 Kırgız, 1 Kazak ve 1 Suriyeli... Çinli iş insanına Zeytinburnu’nda gasp

Olay, 31 Mayıs Pazartesi saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 9. Sokak’ta yaşandı. Çinli iş insanı A.A. (37)’nın yolda yürüdüğü esnada üzerinde bulunan her biri birer kilo ağırlığında olan 4 külçe altın 2 şüpheli tarafından gasp edildi. Şüpheliler altınları alarak hızla kaçarken, A.A. polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Esnafı tehdit eden gasp çetesi yakalandı
Esnafı tehdit eden gasp çetesi yakalandı!

İş insanından aldığı bilgilerin yanısıra olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalışmaların devamında polis, 3’ü Çinli, 2’si Kırgız, biri Kazak, biri Suriyeli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

3 Çinli, 2 Kırgız, 1 Kazak ve 1 Suriyeli... Çinli iş insanına Zeytinburnu’nda gasp

Gaspa karışan ve bağlantısı olduğu belirlenen Rüstem A., Dilyar U., Tursun A., Abdullakh D., Alı S., Mukhitdin M. ve Ali A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Gasp olayından sonra ablasını aramış: Sibel gitti, ben de gidiyorum
Gasp olayından sonra ablasını aramış: Sibel gitti, ben de gidiyorum

Mahkemeye sevk edilen Mukhittin M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kameralarında Çinli iş insanını gasp edenlerin kaçış anları da kameraya yansıdı.

3 Çinli, 2 Kırgız, 1 Kazak ve 1 Suriyeli... Çinli iş insanına Zeytinburnu’nda gasp

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi