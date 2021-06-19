3 Çinli, 2 Kırgız, 1 Kazak ve 1 Suriyeli... Çinli iş insanına Zeytinburnu’nda gasp

Zeytinburnu’nda Çinli iş insanı , gasp edildi. İş insanının üzerindeki 4 külçe altını gasp ederek kaçan 2 kişi ve olayla ilgili olduğu belirlenen 5 kişi yakalandı. 2 gaspçının kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Mayıs Pazartesi saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 9. Sokak’ta yaşandı. Çinli iş insanı A.A. (37)’nın yolda yürüdüğü esnada üzerinde bulunan her biri birer kilo ağırlığında olan 4 külçe altın 2 şüpheli tarafından gasp edildi. Şüpheliler altınları alarak hızla kaçarken, A.A. polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

İş insanından aldığı bilgilerin yanısıra olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalışmaların devamında polis, 3’ü Çinli, 2’si Kırgız, biri Kazak, biri Suriyeli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaspa karışan ve bağlantısı olduğu belirlenen Rüstem A., Dilyar U., Tursun A., Abdullakh D., Alı S., Mukhitdin M. ve Ali A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen Mukhittin M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kameralarında Çinli iş insanını gasp edenlerin kaçış anları da kameraya yansıdı.

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