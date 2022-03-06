Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

3 cinayetin faili saklandığı gizli bölmede yakalandı

#Ankara#Ahmet Altun#Cinayet

Ankara'da 2016 ve 2017 yıllarında işlenen 3 cinayetin faillerinden Ahmet Altun (26), annesinin evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı. Gasp, yaralama, oto hırsızlığı gibi 14 ayrı suçtan da arandığı tespit edilen Altun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da 2016 ve 2017 yıllarında öldürülen Yücel Biçer, Onur Şenaydıner ve Birol Comart cinayetlerinin failleri arasında olduğu belirlenen Ahmet Altun'un yakalanması için çalışma başlattı.

Altun'un, Altındağ İlçesi, Plevne Mahallesi'nde annesinin evinde saklandığını tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda Altun, televizyonun arkasında bulunan bölmeye saklanırken yakandı.

Gözaltına alınan Altun, ilk ifadesinde daha önce aynı cinayetler kapsamında yakalanan ve tutuklanan suç örgütü lideri 'Kırmızı' lakaplı Volkan Güven ile hareket ettiğini ve işlenen cinayetlerin failleri arasında yer aldığını itiraf etti. Altun, yine aynı grup ile çeşitli gasp ve yaralama olaylarında da yer aldığını belirtti.

Haberin Devamı

Kasten öldürme, gasp, yaralama, oto hırsızlığı gibi 14 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Altun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Ahmet Altun#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı