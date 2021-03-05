3. cemre ne zaman düşecek? 2021'in son cemresi toprağa düşecek

'Cemre düştü mü?' sorularına yanıt arayan vatandaşlar, doğayı renklendirecek bu olayın detaylarını araştırmaya başladı. İlk iki cemrenin düşmesi ve hava sıcaklıklarının bir nebze de olsa artış göstermesi, birçok vatandaş tarafından heyecanla karşılandı. İşte, 2021 cemre düşme tarihleri...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Halk arasında yüzyıllardır devam eden inanışa göre, birinci Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir. Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir. Halk takvimine göre, Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Birinci Cemrenin havaya, ikinci Cemrenin de suya düşmesinin ardından son olarak toprağa düşmesi beklenen üçüncü Cemre olayının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. İnanışa göre, 2021 yılında üçüncü Cemre, 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.

CEMRE NE DEMEK?

Cemre, İlkbahar'ın başlangıcında yedi gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışına verilen mitolojik bir isimdir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş manasını taşıyor.

Divan Edebiyatında şairlerinin, Cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli şahıslara yazdıkları övgü şiirleri de “Cemreviye” olarak adlandırılır. Meteorolojik bir olay olarak bilinen Cemre ise takvimlerde İlkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanıyor.

Cemre’nin tıpta alanında da bir anlamı var. Halk arasında karakabarcık, kabarcık, kabarcuki ateşgöynüğü ya da yanıkara adlarıyla bilinen iltihaplı çıban gibi hastalıklara da bu isim veriliyor.