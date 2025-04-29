Samsun'da akaryakıt istasyonunda heyelan: 3 can için hesap vakti

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İstanbul’un Bağcılar ilçesinde oturan 4 kişilik Kaya Ailesi, yaklaşık 1 yıl önce memleketleri Samsun’a taşındı. Önceki gün gezintiye çıkan aile, gece evlerine doğru dönüşe geçti.

ARACINI YIKAMAK İSTEMİŞTİ

Bir fabrikada CNC operatörü olarak çalışan Adem Kaya (35), 22.30 sıralarında Canik ilçesinde bir alışveriş merkezinin yanındaki akaryakıt istasyonuna girerek aracını yıkamak istedi. Adem Kaya aracı yıkarken, kızları Açelya Kaya (7) ile Alya Kaya (5) aşağı inmedi, eşi Çiğdem Kaya (29) ise yanında bekledi.

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Bir süre sonra akaryakıt istasyonun yıkama bölümünün hemen üstündeki dağda, daha önce yağan yağmurla yumuşayan toprak kaydı. Heyelanda hareket eden kaya parçaları, yıkama bölümünün üzerine düştü. Ne olduğunu anlayamayan Kaya çifti ve kızlarının bulunduğu otomobil, kayaların ve onun yıktığı çatının enkazı altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma, sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler aileye ulaşmak için zamanla yarıştı. Yapılan çalışmalar sonucu 01.30 sıralarında anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak dev kayaların altında baba Adem Kaya ve kızları Açelya ve Alya’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiğdem Kaya, dün 02.00’de, kırılan ayaklarından ve kollarından ameliyata alındı. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun’da meydana gelen heyelana ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Samsun ilimizin Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, göçükten yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

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Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu mesul müdürü K.Y. (62) ve akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. (70) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Z.G. tutuklanırken, K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan dün saat 18.00 sıralarında 5 katlı binanın yanında küçük çaplı toprak kaydı ve kayalıklardan taşlar düşmeye başladı. Heyelan riskine karşı 5 katlı binanın giriş katında oturan aile ekiplerce tedbir amaçlı tahliye edildi.

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DİKKAT ÇEKEN TABELA

Heyelanın olduğu alanda ‘Acil Durum Toplanma Bölgesi’ tabelası olduğu görüldü. İşyerinin bu bölgeyi, kendi çalışanları için acil toplanma alanı olarak belirleyip tabelayı koyduğu bildirildi.

Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Doç. Dr. Cem Kılıçoğlu, heyelana ilişkin değerlendirmede bulundu. Doç. Dr. Kılıçoğlu, “Karadeniz yağışlı bir bölge. Burada yağmur anormal bir durum değil. Mühendislik ve afet planlaması en kötü senaryoya göre yapılmalı. Mühendislik çalışmaları mutlaka uzman görüşü alınarak yapılmalı. Belediyeler, üniversitelerden destek alarak her bölge için ayrı mühendislik projeleri hazırlamalı. Bilimsel veriler ışığında çalışılmadığı sürece riskler önlenemez. Samsun, yamaç hareketleri açısından talihsiz bir coğrafyaya sahip. Bu nedenle bilimsel yaklaşım zorunlu” dedi.

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