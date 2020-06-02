MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3 bin yıllık Hıdırbaba Höyüğüne defineciler zarar verdi
GeriGündem 3 bin yıllık Hıdırbaba Höyüğüne defineciler zarar verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ELAZIĞ (İHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

3 bin yıllık Hıdırbaba Höyüğüne defineciler zarar verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 bin yıllık Hıdırbaba Höyüğüne defineciler zarar verdi
Abone Olgoogle-news

Elazığ’da geçmişi 3 bin yıla dayanan Hıdırbaba Höyüğü, kaçak defineciler tarafından farklı zamanlarda yapılan izinsiz kazılarla zarar gördü, şu ana kadar 7 şahsın jandarma ekipleri tarafından yakalanarak yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

3 bin yıllık Hıdırbaba Höyüğüne defineciler zarar verdi
Merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde bulunan ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, 2014 yılında 1’nci derece Arkeolojik sit alanı ilan edilen 3 bin yıllık höyüğe kaçak kazı yapanlar zarar verdi. Definecilerin izinsiz kazı yaptığı tarihi höyükte, biri 4 metrelik diğeri ise 2 metrelik çukurların açıldığı öğrenildi. Durumun fark edilip jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgede sürekli tedbirler alındığı ve şu ana kadar 7 şahsın yakalandığı bildirildi. Farklı tarihlerde yakalanan 7 şahıs hakkında gerekli adli işlemin yapıldığı aktarıldı.
Urartular döneminden kaldığı değerlendirilen höyüğün turizme kazandırılması için köy sakinleri, arkeolojik kazı yapılmasını istediği bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle