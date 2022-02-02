3 bin yıl sonra görücüye çıktılar

Haberin Devamı

MÖ 8’inci yüzyıldan kalma, kaburga gövdeli kaplar, dini ritüellerde kullanılan gümüş ve bronz sitular, at alınlığı ve göğüslük ile yuvarlak formlu metal aksamdan oluşan eserlerin 10’u müzede sergilenmeye başlandı. Kars Müzesi Müdürü Arkeolog Yavuz Çetin, depodaki 88 eserden 10’unun ziyaretçilerle buluştuğunu belirterek şunları söyledi:

“Sergimizin amacı özellikle bu dönemlerde şehrimize yoğun gelen ziyaretçilerimizin depomuzda ne tür eserlerimizin olduğunu, sadece daimi olan sergiler dışında geçici olan sergilerimizi de görerek, bu bölgenin ne kadar zengin bir kültürel varlığa sahip olduğunu göstermektir” dedi. Eserler, 31 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Haberin Devamı