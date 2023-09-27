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3 bin türlük böcek müzesi

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#TARIM Ve Orman Bakanlığı#Nazife Tuatay#Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi
3 bin türlük böcek müzesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 07:00

TARIM ve Orman Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Türkiye’de böcek biliminin gelişmesinde büyük katkıları olan biliminsanı Nazife Tuatay’ın ismini taşıyan Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi, Türkiye'nin en eski ve köklü entomoloji (böcek bilimi) müzelerinden biri durumunda.

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Müzede kültür bitkilerinde hastalık, yabancı ot ve zararlılarının tespit edilmesi, yayılış ve yoğunluklarının saptanması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Müzede toplanma tarihi 1930'lu yıllara kadar giden yaklaşık 3 bin türe ait 70 binin üzerinde örnek muhafaza ediliyor. Bu örnekler arasında yer alan ve ilk defa tanımlamaları yapılarak bilim dünyasına tanıtılan 53 türe ait 555 tip örnek, bakanlık tarafından 2015 yılında kitap haline getirildi.

3 bin türlük böcek müzesi

333 YENİ KAYIT OLUŞTURULDU

Kitapta, müzedeki araştırmacılar tarafından 2015 yılına kadar tespit edilmiş Türkiye için yeni kayıt niteliğindeki 333 tür de yer aldı. Ayrıca 2015 yılından bu yana da yeni tür ve kayıtlar tespit edilerek müzeye ilaveler yapıldı.

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Müzedeki her böcek örneğine ilişkin bilgiler, veri tabanına giriliyor. Müze veri tabanından hangi böceğin nereden, hangi tarihlerde toplandığı, kaç adet olduğu, müzede hangi dolapta hangi çekmecede bulunduğu izlenebilecek. Bu veriler belirli çerçevede internet ortamında da paylaşılacak. 

 

 

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#TARIM Ve Orman Bakanlığı#Nazife Tuatay#Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi

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