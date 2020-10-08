MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3 bin TL’lik cezayı duyunca şoke oldular
GeriGündem 3 bin TL’lik cezayı duyunca şoke oldular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 17:51 | Son Güncelleme:

3 bin TL’lik cezayı duyunca şoke oldular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 bin TL’lik cezayı duyunca şoke oldular
Abone Olgoogle-news

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kahvehanelerde her türlü kağıt oyununun oynanması yasaklanırken, Malatya’da ruhsatsız bir kahvehanede oyun oynayan 4 şahsa 3'er bin TL ceza kesildi. Cezayı duyan şahıslar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Malatya’da korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere devam eden Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde ruhsatsız bir kahvehaneye baskın yaptı. Gece yarısı yapılan baskında yasağa rağmen iskambil kağıdı ile kumar oynadıkları belirlenen 4 şahsa 3’er bin TL idari para cezası kesildi. Jandarma ekipleri ruhsatız iş yerini işletmek ve yasağa rağmen kağıt oyunu oynatmak suçlarından işletme yetkilisine de ceza kesilirken, toplamda 25 bin 600 TL idari para cezası kesildi. Ceza kesilen şahıslar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle