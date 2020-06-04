3 bin sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor

Bilim Kurulu toplantısı esnasında Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecine dair açıklama yapan Fahrettin Koca, pandemi döneminde 32 bin personel istihdamını gerçekleştirdiklerini, İstanbul'da yeni açılan hastaneler için ise 3 bine yakın ilave personel alımı yapacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu açıklamasının ardından gözler yapılacak olan duyurulara çevrildi. Bakan Koca, "Önümüzdeki dönemde açılışını yapmayı düşündüğümüz hastanelerimiz var. İstanbul'da, Konya'da olduğu gibi o durumda hastanelerin açılışına ve ihtiyacına göre bu yıl içinde alınmış olacak." ifadelerini de kullanarak personel alımı için vurgu yaptı.

Alımla ilgili detayların, önümüzdeki haftalarda ÖSYM kılavuzu ile yayımlanması bekleniyor.