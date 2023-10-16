3 bin 600 yıllık 30 bakır külçe

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Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı, Sualtı Arkeoloğu Doç. Dr. Hakan Öniz başkanlığındaki ekip, Antalya kıyılarında su altı keşif ve kazı çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın en eski batığı olarak bilinen Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'nın 50 metre derinlikte yürütülen su altı arkeolojik kazılarında, tarihi kalıntılara ulaşıldı. 300 metreye indirilen robotlardan da destek alınarak yapılan çalışmalarda, 3 bin 600 yıl önce battığı belirlenen gemide bakır külçeler bulundu. Bu yılkinin 2 ay sürdüğünü belirten Doç. Dr. Öniz, gemiden çıkarılan bakır külçelere dikkati çekti. Kıbrıs'taki bakır madenlerinden alınan külçeler halindeki bakırı batıdaki bir limana götürmek üzereyken geminin fırtına nedeniyle battığının tespit edildiğini söyleyen Doç. Öniz, “Döneminde para olarak kullanılmış. Kıbrıs Krallığı ya da Asurlular’dan kalma” dedi.