3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çırkan Mahallesi'ndeki, Prof. Dr. Adnan Diler başkanlığında yaklaşık 10 yıl önce kazı ve kurtarma çalışmalarına başlanan Leleg' lerden kalma 3 bin 500 yıllık Antik Pedasa Kenti harabeleri içerisinde kaçak kazı yapıldığı belirlendi. Pedasa Kalesi civarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazı yapıldığı ihbarını alan Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri, bölgede inceleme yaptı. İncelemede, mezar olduğu tahmin edilen alanda kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Kaçak kazı yapan defineciler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.



Öte yandan antik kentte resmi olarak kazıların devam ettiği bildirildi.



Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun ünlü, antik kentteki kaçak kazının hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen defineciler tarafından yapıldığını söyleyerek, "Yetkililerimiz her türlü önlemi aldı, suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.