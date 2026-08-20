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3 bin 373 akademik başvuru

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#COP31#Akademik İşbirliği#Araştırma Ve Inovasyon
3 bin 373 akademik başvuru
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:00

YÖK, Türkiye’nin ev sahipliğinde kasım ayında Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) sürecine yükseköğretim kurumlarının bilimsel katkısını artırmak amacıyla başlattığı başvuru sürecini tamamladı.

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Ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarından 2 bin 767 farklı katılımcı; proje, araştırma, işbirliği ve etkinlik önerileriyle toplam 3 bin 373 başvuruda bulundu. Türkiye’deki 208 üniversitenin tamamının dahil edildiği süreçte en fazla başvuru araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında gerçekleşti.

SIFIR ATIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Başvuruların 1670’i araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında gerçekleşti. Bu alanı 867 başvuruyla etkinlik, panel ve çalıştay, 490 başvuruyla COP31 öncesi hazırlık ve farkındalık, 180 başvuruyla uluslararası akademik işbirliği, 166 başvuruyla üniversite-sanayi ve inovasyon işbirliği izledi. Başvuruların değerlendirilmesinde COP31’in 10 öncelikli teması dikkate alınacak. Bu kapsamda Sıfır Atık, Okyanuslar ve Denizler, Gıda Güvenliği, İklim Dirençli Şehirler, İklim Eylemini Güçlendirmek, Gençlik ve Eğitim, Yeşil Sanayileşme, Temiz Enerji Dönüşümü, Rio Sinerjisi ile Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri başlıkları yer alacak. YÖK, değerlendirmelerin ardından ulusal ve uluslararası akademik çevrelerin bilimsel bilgi birikimi, projeleri ve çözüm önerilerinin COP31 kapsamında görünür kılınmasına yönelik çalışmalarını sürdürecek.     

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3 bin 373 akademik başvuru

              

208 ÜNİVERSİTE DAHİL EDİLDİ

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada, “COP31, 208 üniversitenin bilimsel birikiminin yanı sıra uluslararası akademik çevrelerin de katkı sunduğu güçlü bir bilim ve işbirliği platformuna dönüştürürken, Türkiye’nin farklı alanlardaki akademik ve teknolojik yetkinliğini görünür kılmak, bu alandaki birikimi birikimi uygulanabilir çıktılara dönüştürmek istiyoruz” dedi.

 

 

 

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#COP31#Akademik İşbirliği#Araştırma Ve Inovasyon

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