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ANKARA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

3 bin 300 metrede kahve keyfi

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3 bin 300 metrede kahve keyfi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Hakkâri’deki Sat Buzul Gölleri’nin kıyısında kahve içerken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Soylu paylaşımında, “Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş. 3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri’nde, ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah’a şükürler olsun” dedi. Soylu, Irak sınırında bulunan İkiyaka Dağları Düztepe Üs Bölgesi’ndeki inşaatın da bir hafta içinde bitirileceğini duyurdu. 

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