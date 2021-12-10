'3 bin 250 polisimiz Dünya Kupası’nda görev yapacak'

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Soylu şu bilgileri verdi:

DÜĞÜNÜMÜZ VAR VE BİZ HEYECANLIYIZ

“Ekiplerimizin özellikle Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş’ın ve oradaki tüm arkadaşlarımızın iyi bir sunumu ve Katar’la kurdukları iyi bir diyalog sonucu 3 bini çevik kuvvet, 3 bin 250 polisimiz Katar’daki FIFA 2022 Dünya Kupası’nda görev alacak. Bu sayıyı biraz daha arttırabilme imkânına sahibiz. Orada görev yapacak 40’ın üzerinde danışmanımız var. Hani bir akrabanızın düğünü olur da gece yatmaz, heyecanlanırsınız ya. Biz de Dünya Kupası’nda Katar’ın bize emanet ettiği güvenlik konusunda bunu başarıyla bitirme heyecanı içindeyiz.”