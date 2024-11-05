3 belediyeye daha kayyum

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İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

KOBANİ DAVASI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kobani Davası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası alan, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan hakkında devam eden dava ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturma bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ

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Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından yürütülen soruşturmalar bulunan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırdı. Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan da soruşturma yürütülen Şanlıurfa’nın Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Karayılan’ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Valiliği’nce Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

AHMET TÜRK 3’ÜNCÜ KEZ GÖREVDEN ALINDI

Üçüncü kez görevden alınan Ahmet Türk, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden “Asla pes etmek yok” paylaşımı yaptı. Türk, belediye binası önünde yaptığı açıklamada da demokrasi gaspıyla karşı karşıya olduklarını belirterek özetle şunları söyledi: “Elbette halk iradesine ipotek koyan anlayışa karşı tepkimizi ortaya koyacağız. Demokratik bir gelecek için mücadelemize devam edeceğiz. Normalleşme dedikleri herhalde bu. Bu görüntüler, normalleşmenin ne olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Açılım dediği buysa, bu açılım değildir. Burada sağ gösterip, sol vuran bir anlayışla karşı karşıyayız. Burada gelecekle ilgili iktidarın ne Kürt sorununu ne de demokrasi sorununu çözme niyetinin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor.”

75 GÖZALTI

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Kayyum atanan belediyelerin önünde gerginlik yaşandı. Belediye binalarının giriş ve çıkışları polis barikatlarıyla kapatıldı. Batman Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş atan, mukavemette bulunan 75 kişi gözaltına alındı.

4 KENTTE 10 GÜNLÜK EYLEM YASAĞI

Mardin, Batman, Şanlıurfa ve Şırnak’ta dünden geçerli olmak üzere 10 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığı valiliklerce duyuruldu.

DEM PARTİ’DEN MECLİS’E BOYKOT

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mardin, Batman ve Halfeti’de belediye başkanlıklarına kayyum atanması nedeniyle bu hafta TBMM’deki çalışmaları boykot edeceklerini açıkladı. DEM Parti, Meclis’te bugün yapmayı planladığı haftalık grup toplantısını Mardin’e aldı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, dün önce Batman’a sonra Mardin’e gitti. DEM Parti grup toplantısı, bugün Mardin’de yapılacak. DEM Parti milletvekilleri, bu hafta Genel Kurul çalışmalarına, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden bütçe görüşmelerine ve diğer komisyon çalışmalarına katılmayacak.