3 bayram sonra AK Parti-CHP bayramlaşıyor

SİYASİ partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma trafiğinin takvimi netleşti. Bayramın ikinci günü Ankara’da parti genel merkezleri arasında yoğun trafik yaşanacak.

AK Parti’de Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile Necmettin Erkan, Rukiye Toy ve Abdullah Uçan’dan oluşan heyet, misafirleri kabul edecek. Program kapsamında 3 bayram sonrasında ilk kez CHP ile bayramlaşacak olan AK Parti’yi sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP, Saadet, Yeniden Refah, Gelecek, Anahtar Parti, DEVA ve Türkiye İttifakı Partisi olmak üzere toplamda 16 parti ziyaret edecek. Diğer partileri iade-i ziyaret için de iki ayrı heyet görevlendirildi. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki ilk heyet CHP, HÜDA-PAR, BBP, DEM, İYİ Parti, Saadet, Gelecek ve DEVA Parti’lerini ziyaret ederken; Kerem Ali Sürekli başkanlığındaki ikinci heyet ise Cumhur İttifakı ortağı MHP başta olmak üzere Anavatan, Yeniden Refah, Vatan, DSP, DYP, Anahtar ve Türkiye İttifakı Partisi’ne gidecek.

KILIÇDAROĞLU’NUN HEYETİ

m Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında bayrama giren CHP’nin heyetleri de belli oldu. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’den oluşan heyet, siyasi partileri konuk edecek. CHP’yi sırasıyla AK Parti, DSP, DYP, BBP, DP, MHP, SP, Anahtar, DEVA, Gelecek, Vatan, Yeniden Refah, ANAP, Milli Yol ve Türkiye İttifakı Partisi ziyaret edecek. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise bu partilere eşzamanlı ziyarette bulunacak. CHP’yi bu bayramda ilk kez DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi ziyaret etmeyecek.

MHP’NİN PROGRAMI

MHP’de ilk bayramlaşma saat 09.00’da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP’yi 09.25’te DEM Parti heyeti, 09.50’de AK Parti heyeti ziyaret edecek. Bayramlaşma programı Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi ile devam edecek.

CHP’DE ESKİ PM ÜYELERİ DÖNÜYOR

ANKARA 3’üncü Genel İcra Dairesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı öncesinde görev yapan Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi, eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun göreve getirilmesi için Genel İcra Dairesi’ne dilekçe verdi. Dilekçede, “Dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen ve listeleri CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ibraz edilen CHP Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasını ve tebligatlarını elden icra müdürlüğüne müracaat ederek tebellüğ etmelerine; bu şekilde tebellüğ etmeleriyle ilgili daha sonra talebimiz üzerine tebligat çıkarılmasına karar verilmesini talep ederim” denildi. Ankara 3’üncü Genel İcra Dairesi talebi kabul ederek, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı öncesinde görev yapan Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.