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3 baron ‘kuyu’ya düştü

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#Ali Yerlikaya#Interpol#Ekvador
3 baron ‘kuyu’ya düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Alexander Gustafsson ve Dragan Pavlıcevıc İstanbul’da, Alexandar Nedevskı ise Muğla Bodrum’da düzenlenen ‘Kuyu-13’ operasyonuyla yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede araması bulunan yabancı uyruklu 3 kişinin, İstanbul’un Beşiktaş ve Avcılar ilçesi ile Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ‘Kuyu-13’ operasyonunda yakalandığını açıkladı. Polonya uyruklu ‘Aleksander Kawa’ isimli sahte kimliği bulunan ve sahte Polonya pasaportuyla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen ‘Alexander Gustafsson’ İstanbul Beşiktaş’ta, Türkiye’ye ‘Besnik Lajqı’ adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen ‘Alexandar Nedevskı’ Muğla’nın Bodrum ilçesinde ve Karadağ adli makamlarınca aranan ‘Dragon Pavlıcevıc’ İstanbul’un Avcılar ilçesinde yakalandı.

3 baron ‘kuyu’ya düştü

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2 TON KOKAİNDEN O SORUMLUYDU

Pavlıcevıc’ın Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda’da suç örgütü üyeleriyle birlikte 1 ton 570 kilogram kokain sevkıyatı yaptığı ve diğer suç örgütü üyeleriyle birlikte ise yine Ekvador’dan temin ettiği 900 kilogram kokainin sevkıyatını gerçekleştirdiğini kaydeden Yerlikaya, “İstihbarat Başkanlığı’mız, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’mız ve Göç İdaresi Başkanlığı’mız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

3 baron ‘kuyu’ya düştü

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#Ali Yerlikaya#Interpol#Ekvador

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