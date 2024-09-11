3 bakandan Narin'in kabrine ziyaret... Bakan Tunç: Caniler hesap verecek

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın kabrini ziyareti sonrası Diyarbakır Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor. İşte Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:



"FAİL VEYA FAİLLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILMAKTADIR"



Sayın Cumhurbaşkanımız olayı ilk andan itibaren takip etti, etmeye devam ediyor. Ayrıca ilgili bütün kuruluşlarımız süreci yakından takip ediyor. Bu olay ortaya çıkmadan caniler hesap vermeden elimiz, kolumuz, yüreğimiz burada olacak. Narin kızımızın öldürülmesiyle ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Tüm delilleri ve tanık ifadeleri toplanmakta ve incelenmektedir. Fail veya faillerin ortaya çıkarılması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesi önceliğimizdir. Bir çocuğa zarar vermek tüm insanlığa zarar vermekle eşdeğerdir. Çocuğun üstün yararını gözetmek hayati önemdedir.



"267 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU"



21 Ağustos 2024'te Diyarbakır Bağlar ilçesinde ikamet eden Narin kızımızın 15.15 sularında eve doğru yola çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır. 20.50'de kayıp ihbarı yapılmış ve soruşturma işlemine başlanmıştır. Toplam 75 km alan ile 8 dere, 5 gölet, 21 su kuyusu aranmıştır. 62 ev ve 24 metruk binada adli arama yapılmıştır. 137 kamera incelenmiştir. Toplam 267 kişinin ifadesi alınmıştır. Amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştır. HTS kayıtları ve baz istasyon bilgileri üzerinde delil toplanma işlemlerine devam edilmektedir. Doku örnekleri incelemeler yapılmak üzere bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp, bir kısmı da İstanbul Adli Tıp kurumumuza gönderilmiştir. Adli tıp kurumundan ölüm sebebine ilişkin rapor beklenmektedir. Kamuoyunun haber alma hakkı önemlidir. Ancak soruşturmanın gizliliği mutlaka gözetilmektedir. Resmi makamlarımızın açıklamaları dışındaki bilgilere itibar edilmemesi önem teşkil etmektedir.





Haberin Devamı

"BU OLAY MİLLETİMİZİN YÜREĞİNİ YAKTI"

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve heyetimizle birlikte Narin kızımızın kabri başında dua ettik. Yaşadığımız bu menfur olay milletimizin yüreğini yaktı. O, gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Narin kızımıza Allah’ta rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."