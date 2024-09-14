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3 bakan yardımcılığında değişim

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Sağlık Bakanlığı#Resmi Gazete
3 bakan yardımcılığında değişim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndaki Bakan yardımcıları değişti.

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Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci görevden alındı yerine Musa Heybet getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu’nun yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz’ın yerine ise Yasin Ayfer Erkoç atandı. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Muhammet Kasım Gönüllü atandı. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Sağlık Bakanlığı#Resmi Gazete

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