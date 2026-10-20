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3 bakan Brüksel’de... Vize de gündemde

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#Hakan Fidan#Mustafa Çiftçi#Akın Gürlek
3 bakan Brüksel’de... Vize de gündemde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte bugün (Brüksel’de düzenlenecek Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’ya gitti.

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3 bakanın Brüksel temaslarında; terörle mücadele, adli ve polis işbirliği, savunma sanayi, konsolosluk, vize ve göç başta olmak üzere ikili işbirliği konuları ele alınacak.

KALLAS VE RUTTE İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan’ın Belçika ziyaretinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yle ikili görüşmeler yapması, ‘European Policy Center’ isimli düşünce kuruluşunda konuşması ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

KRALİÇE ZİYARET ETMİŞTİ

Türkiye-Belçika ilişkileri Türkiye ile Belçika arasında son dönemde artan karşılıklı temaslar, ikili işbirliğinin çeşitli alanlarda gelişmesini ve derinleşmesini sağladı. Son olarak, Belçika Kralı’nın eşi Kraliçe Mathilde, beraberinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Bölge Hükümetleri Başbakanlarının yer aldığı bir heyetle 10-14 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye’ye ekonomi odaklı bir ziyaret gerçekleştirmişti. 

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#Hakan Fidan#Mustafa Çiftçi#Akın Gürlek

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