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3 Azerbaycan askeri şehit oldu

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#Azerbaycan#Ermenistan#Azerbaycan Savunma Bakanlığı
3 Azerbaycan askeri şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 20:25

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Ermenistan askerlerinin akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş ile ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucunda 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu duyuruldu.

Azerbaycan ordusunda görevli Vidadi Zalov, Elşad Hasanov ve Sabuhi Tağıyev isimli 3 askerinin Ermeni tarafının provokasyonuna engellerken şehit olduğu aktarılan açıklamada, şehit askerlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Bakanlık, bölgede durumun sakin olduğunu ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğunu aktarılarak, Azerbaycan birliklerince alınan misilleme tedbirleri sırasında Ermenistan’ın önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.

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#Azerbaycan#Ermenistan#Azerbaycan Savunma Bakanlığı

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