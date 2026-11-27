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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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Bu kapsamda, "kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan Işık'ın, Üsküdar'daki bir adreste saklandığı tespit edildi.

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Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Işık, gizlendiği özel bölmede yakalandı.

Bakanlığın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyonda görev alan polisler ile ilgili kurumlar ve emeği geçenler tebrik edildi.

Kamuoyunda "Tilki Selim" lakabıyla bilinen Işık'ın, geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarla gündeme geldiği öğrenildi.