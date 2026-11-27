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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 ayrı suçtan aranan Selim Işık'ın Üsküdar'da bir adreste saklandığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimiz koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda;

Kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle işlenen "Dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası bulunan, ayrıca "Mal Varlığı Değerlerini Aklama ile Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan Selim Işık isimli şahsın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir adreste saklandığının tespit edilmesi üzerine adrese yönelik düzenlenen operasyonda Selim Işık isimli şahıs gizlendiği bölmede yakalandı.

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Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz.

Kahraman Polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.