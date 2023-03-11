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3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü katletmişti! Korkunç detaylar ortaya çıktı: 97 kez bıçaklamış

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#Balıkesir#Hazal Alpyörük#Kadın Cinayeti
3 aylık hamile Hazal Alpyörükü katletmişti Korkunç detaylar ortaya çıktı: 97 kez bıçaklamış
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 13:29

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü (19) bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe’nin (30) tutuklu yargılandığı davada, bir önceki duruşmada istenen otopsi raporu, mahkemeye ulaştı. Raporda, cinayetin 25 santimetrelik bir bıçakla işlendiği, Hazal Alpyörük’ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında toplam 97 kesik bulunduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, Kadir Meşe’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor düzenlenmesine hükmetti.

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Olay, 15 Şubat 2022 tarihinde Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe ile dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 3 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, kurtarılamadı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

3 aylık hamile Hazal Alpyörükü katletmişti Korkunç detaylar ortaya çıktı: 97 kez bıçaklamış

Kadir Meşe hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya Kadir Meşe, Hazal Alpyörük’ün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kadir Meşe mahkemedeki savunmasında, “Kayınvalidem sosyal medya üzerinden eşimi para karşılığı pazarlıyordu. Hazal, uyuşturucu kullanıyordu. Hazal benden değil, başkasından hamileydi. Eve geldiğimde yatak odasına geçtik. Hazal’ı çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra belki ölmemiştir, ambulansla hastaneye götürürüm düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldum" dedi.

3 aylık hamile Hazal Alpyörükü katletmişti Korkunç detaylar ortaya çıktı: 97 kez bıçaklamış

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Kadir Meşe, mahkeme başkanının, “Pişman mısın?” sorusu üzerine, “Pişmanım. Allah’ın verdiği canı Allah alır” yanıtını verdi.

Hazal Alpyörük’ün annesi Sevcan Alpyörük ise Kadir Meşe’nin iddialarını yalanlayarak en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

3 aylık hamile Hazal Alpyörükü katletmişti Korkunç detaylar ortaya çıktı: 97 kez bıçaklamış

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97 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Bir önceki duruşmada istenen otopsi raporu da mahkemeye ulaştı. Açıklanan raporda, cinayetin 25 santimetrelik bir bıçakla işlendiği, Hazal Alpyörük’ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında toplam 97 kesik bulunduğu belirtildi. Doktor raporunda ise ölen Hazal’ın karnındaki bebeğin, Kadir Meşe olduğu açıklandı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Mahkeme heyeti, Kadir Meşe’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor düzenlenmesine hükmederek, Meşe’nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı haziran ayına erteledi.

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#Balıkesir#Hazal Alpyörük#Kadın Cinayeti

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