3 aylık çalışan 3 milyonla kaçtı

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Sabahları büroyu o açıyor, akşam da kepenkleri o kapatıyordu. 11 Kasım sabahı da öyle oldu. Sakin tavırlarla geldiği büronun kepengini sonra da kapısını açarak içeri girdi. İçeri girince sağa-sola bakındıktan sonra içeriyi gören kameralara aldırış etmeden çelik kasaya yöneldi. Kasada bulunan 3 milyon lira değerindeki dolar ve Euro destelerini 2 poşete doldurdu. Büronun içerisinde değerli gördüğü başka şeyleri de almayı ihmal etmedi ve montunun cebine koydu. Daha sonra da sakin tavırlarla bürodan çıktı. Döviz bürosu sahibi durumu anlayınca polisten yardım istedi. Bekâr olan Serkan Ocakçı’nın ailesiyle yaşadığı evin de arasında bulunduğu birçok adres basıldı ancak herhangi bir iz bulunamadı. Polis, Serkan Ocakçı’nın yurtdışına kaçma ihtimaline karşı havalimanları ve sınır kapılarını uyardı.

Döviz bürosunun finans müdürü Yerişan Bekiroğlu, “Biz bir çalışanı işe aldığımızda birçok yönden araştırıyoruz. Sabıkası var mıdır, nasıl biridir diye soruşturuyoruz. Daha önce çalıştığı yerler de ‘iyi bir insan’ olduğunu söylemişti” dedi.