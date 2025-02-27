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3 aylık bebek ve teyzesinin feci ölümü! Oksijen tüpü faciasında acı detay: Bebeklerini kucaklarına alıp sarılamamışlar

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#Oksijen Tüpü#Konya#Mustafa Çakmak
3 aylık bebek ve teyzesinin feci ölümü Oksijen tüpü faciasında acı detay: Bebeklerini kucaklarına alıp sarılamamışlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 14:58

Konya'da hastanede çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobilde, oksijen tüpü kaynaklı patlamada hayatını kaybeden 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18), toprağa verildi. Yaralı anne Fatma Çakmak'ın (22) tedavisini sürerken, baba Halil Çakmak (29) taburcu oldu. Çakmak çiftinin tek çocuğu olan Mustafa'nın doğumundan beri solunum rahatsızlığı nedeniyle hastanenin yenidoğan ünitesinde yattığı, tedavisine evde oksijen tüpü desteği ile sürdürmesinin planlandığı ve dün ilk kez taburcu olduğu öğrenildi.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi.

3 aylık bebek ve teyzesinin feci ölümü Oksijen tüpü faciasında acı detay: Bebeklerini kucaklarına alıp sarılamamışlar

Halil Çakmak, taburcu olan oğlu ve ailesiyle birlikte yönetimindeki 42 D 9030 plakalı otomobille, Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için yola çıktı. Hastane bahçesinde otomobildeki oksijen tüpü belirlenemeyen nedenle patlayıp, alev aldı. Patlamada 3 aylık Mustafa Çakmak, teyzesi Rabia Yıldız hayatını kaybetti, annesi Fatma ve babası Halil Çakmak yaralandı.

3 aylık bebek ve teyzesinin feci ölümü Oksijen tüpü faciasında acı detay: Bebeklerini kucaklarına alıp sarılamamışlar

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İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı çift, hastaneye kaldırıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Halil Çakmak taburcu oldu, eşi Fatma Çakmak'ın tedavisi sürüyor.

3 aylık bebek ve teyzesinin feci ölümü Oksijen tüpü faciasında acı detay: Bebeklerini kucaklarına alıp sarılamamışlar

KUCAKLARINA ALAMAMIŞLAR

5 yıllık evli Çakmak çiftinin oğulları Mustafa'nın doğumundan itibaren solunum rahatsızlığı nedeniyle hastanenin yenidoğan ünitesinde yattığı, tedavisine evde oksijen tüpü desteği ile sürdürmesinin planlandığı ve dün ilk kez taburcu olduğu belirtildi. Çiftin, bugüne kadar çocuklarını kucaklarına alıp, sarılamadıkları ifade edildi. Baba Halil Çakmak'ın 1 yıl önce uzman çavuşluk görevinden istifa edip, mahalledeki bir kantarcıda çalıştığı öğrenildi.

3 aylık bebek ve teyzesinin feci ölümü Oksijen tüpü faciasında acı detay: Bebeklerini kucaklarına alıp sarılamamışlar

TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Halil Çakmak oğlunun tabutunu musalla kadar taşıdı. Cenazede teyze Rabia Yıldız'ın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Cenazeler bugün öğle vakti İçeriçumra Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrası defnedildi.

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3 aylık bebek ve teyzesinin feci ölümü Oksijen tüpü faciasında acı detay: Bebeklerini kucaklarına alıp sarılamamışlar

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Oksijen Tüpü#Konya#Mustafa Çakmak

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