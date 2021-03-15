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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

3 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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3 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bolu'da engelli olarak dünyaya gelen 3 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu'da yaklaşık 3 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a 2 hafta önce koronavirüs teşhisi kondu. Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yusuf bebek, dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.

3 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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