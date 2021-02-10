3 aylar Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak... Regaip Kandili ne zaman?

İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili, için geri sayım devam ediyor. 2021 Dini günler takvimine göre, Regaip Kandili şubat ayı içerisinde idrak edilecek. Pek, Regaip Kandili ne zaman? İşte şubat ayında idrak edilecek 2021 Regaip Kandili tarihi...



REGAİP KANDİL TARİHİ



3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.



3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.



Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

"Güzel günlerin başlangıcı olması açısından önemli"



Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece Regaip Kandili'nin idrak edileceğini ifade eden Oral, Arapça kökenli "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığının "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geldiğini bildirdi.



Oral, şunları kaydetti:



"Rağbet ve arzu edilen güzel günlere bir başlangıç olarak müminler gece ibadetlere yönelir, istiğfar, dua ve zikir eder. Kur'an-ı Kerim okuyarak bu şekilde bir başlangıç ve hazırlık olur. Zaman zaman insanlardan duyarız, kendilerinden şikayet ederler, 'Bir türlü tam namaz kılamıyorum, günahlardan uzaklaşamıyorum' diye. Regaip Kandili ile yeniden hayatımızda aydınlık bir zaman oluşsun diye işte bu gece bir fırsat. İnsanlar akrabalarını, eş ve dostlarını ararlar. Regaip Kandili, güzel günlerin başlangıcı olması açısından bizim için çok önemli."