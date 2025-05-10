×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

3 aydır kayıp olan köpeğini ağaca bağlı halde buldu

Güncelleme Tarihi:

#Köpek#Kayıp Köpek#Samandağ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 10:54

Hatay'ın Samandağ ilçesinde restoran işletmecisi Nergis Ekşi'nin 3 ay önce kaybolan İngiliz Cocker cinsi köpeği Çilek, boş arazide bir ağaca bağlı halde bulundu.

Haberin Devamı

Samandağ ilçesinde restoran işleten Nergis Ekşi'nin yaklaşık 3 ay önce kaybolan İngiliz Cocker cinsi köpeği Çilek'i bulana 40 bin TL ödül vereceğini açıkladı. DHA'nın haberi sonrası bir vatandaş, Ekşi'yi arayarak Çilek'in boş arazide bir ağaca bağlı olduğunu ihbar etti.

Bölgeye giden Ekşi, köpeğini kurtararak çiftliğine götürdü. İhbarcıya vadettiği ödülü de veren Ekşi, ev hayatına alışık olan köpeğinin 3 ay çok kötü koşullarda yaşadığını ve bu nedenle depresyona girdiğini söyledi.

Ayrıca bazı rahatsızlıklarının olduğunun saptandığını belirten Nergis Ekşi, "Çilek'i hiç alışık olmadığı bir ortamda bulduk. İple bağlanmış, toz toprak içindeydi. Beni görünce sevindi. Ancak ufak tefek rahatsızlıkları vardı. Strese bağlı aşırı su içme, saklanma eğilimi gibi belirtiler gözlemlendi. Veteriner hekimler, zamanla toparlanacağını söylediler" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köpek#Kayıp Köpek#Samandağ

BAKMADAN GEÇME!