3 aydır aranıyorlardı... Velat’ı kıyafetinden tanıdılar

Kardeşi Velat Can da ablasını kurtarmak için peşinden denize atladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle akıntıya kapılan iki kardeş denizde kayboldu.

DNA TESTİ VERDİLER

İstanbul’dan Çanakkale’ye kadar 3 aydır devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamazken, önceki gün Kadıköy Sahili’nde bulunan bir erkek cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Aylardır aranan kardeşlerden Velat Can olduğu düşünülen cesedin teşhisi için Diyarbakır’dan çağrılan acılı aile, Adli Tıp Kurumu’na giderek DNA testi verdi. Teşhisi için Adli Tıp Kurumu’na giden ağabeyi Yüksel Can ve ailesi, sahilde bulunan cesedin üzerindeki elbiselerden ve vücut özelliklerinden Velat Can’a ait olduğunu belirledi. Yüksel Can, “Cenazemizi bulduğumuza sevindik. İnşallah yakın zamanda diğer kardeşimizin cesedini de buluruz en azından teselli olur” dedi. DNA testi sonucunda da cesedin kaybolan Velat Can’a ait olduğu doğrulandı.

ÖZEL GEMİ TALEP ETTİLER

Kesin sonuç için DNA testi raporu beklenirken aile tarafından diğer kayıp kardeşin de bulunabilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan özel bir gemi talep edildi.

Velat Can’ın cenazesinin DNA sonucunun kesinleşmesinin ardından defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi.