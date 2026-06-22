3 aydır aranan Aysel katledilmiş

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Malatya’da Aysel Yıldırım’ın (22) babası Ali Yıldırım, 22 Mart’ta kızının 19 Mart sabahı evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Yıldırım’ın cep telefonunun aynı gün saat 15.00’ten sonra kapandığı, son baz sinyalinin Yakınca mevkiinden alındığı tespit edildi. Araştırmalarda genç kadının taksiyle Yavuz Selim Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları’nda bulunan bir adrese gittiği belirlendi. Siber incelemeler, banka hareketleri, tanık ifadeleri ve kamera kayıtlarının bir arada değerlendirilmesi sonucu, Yıldırım’ın Aykut Aslan’ın ikamet ettiği binaya girdikten sonra bir daha çıkmadığı ortaya konuldu.

KAMERA OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kamera görüntülerinde, Aysel Yıldırım’ın 19 Mart günü saat 13.30 sıralarında taksiyle apartmana geldiği, ancak binadan ayrılmadığı görüldü. Aynı gece Aykut Aslan’ın ticari bir aracı apartmana geri geri yanaştırdığı ve araca bazı eşyalar yükleyerek bölgeden ayrıldığı da görüntülere yansıdı. Soruşturma kapsamında ayrıca Aykut Aslan’ın, kayıp kadının cep telefonunu satmaya çalıştığı, olay günü Yıldırım’a tehdit içerikli ifadeler kullandığı ve kaybolmasının ardından sosyal medya üzerinden onun adına canlı görüşme yapıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

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4 kişi gözaltında

CANSIZ BEDENİNİN YERİ ARAŞTIRILIYOR

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Aysel Yıldırım’ın öldürüldüğünün değerlendirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında olayın asli faili olduğu değerlendirilen Aykut Aslan ile Derya Akçaba, Olga Öğüt ve Onur İlhan 19 Haziran’da gözaltına alındı. Firari olduğu belirtilen Serap Alagöz’ün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ekipler, genç kadının cesedine ulaşmak için dere yatağı ile gömüldüğü tahmin edilen bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sanal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.