3 ayda 340 terörist etkisiz

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Bakan Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay eşlik etti. Bakan Akar, terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla, azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, özetle şöyle konuştu: “40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktediriz. Mehmetçik, son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnanıyoruz ki; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası bizimle beraber oldukça bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok.”