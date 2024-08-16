3 ay video izledi Türkiye 6’ncısı oldu

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Geçtiğimiz günlerde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yerleştirme sonuçlarının ardından yüz binlerce aday hayal ettiği üniversitenin kapısını araladı. Onlardan biri de sözel alanda Türkiye 6’ncısı olan Furkan Pamukçu oldu. Pamukçu, önce Balıkesir’de Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde eğitime başladı. Bu lisede 3 buçuk yıl eğitim aldıktan sonra subay olma hayaliyle Ankara’da kara harp okuluna başladı. Ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okulundan ayrılmak durumunda kaldı. Bu arada YKS’ye de sadece 3 ay kalmıştı. Pamukçu, kendine yeni bir hedef belirledi ve hızlıca YKS hazırlıklarına başladı. 3 ayda youtube videolarıyla sınava hazırlanan Furkan Pamukçu Türkiye 6’ncısı olma başarısına nasıl ulaştığını şöyle anlattı:

HİÇ TEST ÇÖZMEDİM

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“Harp okulundan ayrıldıktan sonra açıköğretim lisesine kaydımı yaptırdım. Bu süre zarfında hem liseyi bitirmeye hem de sınava hazırlanmaya gayret ettim. Çalışma şeklim şu ana kadar dereceye giren herkesten çok farklıydı. Sınava girene kadar hiç test ya da deneme çözmedim. Bu süre zarfında Youtube’daki birçok farklı hocanın konu anlatım videolarını izledim ve kendi kendime konu tekrarı yaptım. Farklı hocaların bakış açılarını öğrenmek sınavda bana fayda sağladı.

HOBİM MESLEĞİM OLACAK

Aslında normalde sayısal öğrencisiydim ancak video kurgu programlarına olan ilgim ve hobi olarak yaptığım çalışmalar sınava hazırlık sürecinde bununla ilgili bir meslek yapayım düşüncesini beraberinde getirdi. Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde okuyacağım. Sınavda yüksek bir puan yapıp ilk yüze girmeyi zaten bekliyordum. Ancak Türkiye 6’ncısı olmak sürpriz oldu. Şu an çok mutluyum.”

‘EK PUAN’LA ŞAMPİYONLAR

Medipol Üniversitesi bu yıl YKS’de ilk 100’e giren diğer öğrencilerini kamuoyuna tanıttı. Bu öğrenciler arasında TÜBİTAK ek puanıyla sayısal alanda Türkiye birincisi olan Zeynep Naz Çöne ile Mustafa Özateş de vardı. Zeynep, TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda biyoloji, Mustafa da kimya dalında aldığı gümüş madalya ile ek puanın sahibi oldu. Üniversitenin tıp fakültesini tercih eden birincilerinden Mustafa deprem bölgesi illerinden Malatya’da sınava hazırlandı. Deprem sırasında bilim olimpiyatları çalışmaları için Antalya’da kampta olan Mustafa, “Kimya dalında Nobel ödülü alan bilim insanı Aziz Sancar, bana ilham veren isimlerden biri oldu. Ayrıca sınavda elde ettiğim sonucu görünce zor şartlar altında bile çalışarak başarılı olunabileceğine inandım” dedi.