×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

3 ay önce dünyaevine girmişlerdi: Genç çift 3 gün arayla hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Trafik Kazası#Otomobil Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 16:36

Ankara’da TIR’a çarpıp takla atan otomobilde hayatını kaybeden Mert Özsöz’ün 3 aylık eşi İrem Özsöz de hastanede 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. İrem Özsöz, memleketi Eskişehir’de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kaza, 8 Aralık'ta Ankara-Polatlı kara yolunda meydana geldi. Arif K. kullandığı 26 AEB 280 plakalı otomobille önünde giden 55 EY 473 plakalı TIR'a arkadan çarpıp takla attı.

3 ay önce dünyaevine girmişlerdi: Genç çift 3 gün arayla hayatını kaybetti

Hurdaya dönen otomobildeki Mert Özsöz öldü. Özsöz’ün eşi İrem Özsöz ile aracın sürücüsü Arif K. ve Melisa Selin K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mert Özsöz’ün cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Gözden KaçmasınHademe, 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakla yaraladıHademe, 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakla yaraladıHaberi görüntüle

3 ay önce dünyaevine girmişlerdi: Genç çift 3 gün arayla hayatını kaybetti

Haberin Devamı

EŞİNDEN SONRA O DA ÖLDÜ 

Yaralılardan İrem Özsöz, kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi’nden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özsöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen, dün yaşamını yitirdi. İrem Özsöz’ün cansız bedeni, memleketi Eskişehir’e getirildi. Cenazeye, yakınları ve hat montaj operatörü olarak çalıştığı kamyon fabrikasındaki mesai arkadaşları katıldı. İrem Özsöz, Yenibağlar Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

3 ay önce dünyaevine girmişlerdi: Genç çift 3 gün arayla hayatını kaybetti

8 YIL ÖNCE TANIŞTILAR 

Mert Özsöz ile İrem Dönmez Özsöz’ün 8 yıl önce tanıştığı ve 3 ay önce evlendiği belirtildi. 3 gün arayla hayatını kaybeden Özsöz çiftinden geriye eylül ayındaki düğünlerinde çekilen fotoğrafları kaldı.

3 ay önce dünyaevine girmişlerdi: Genç çift 3 gün arayla hayatını kaybetti

3 ay önce dünyaevine girmişlerdi: Genç çift 3 gün arayla hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Trafik Kazası#Otomobil Kazası

BAKMADAN GEÇME!