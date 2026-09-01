3 arkadaş kazada hayatını kaybetmişti! Nişan çekiminden dönüyorlarmış

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Erzurum'da fotoğrafçılıkla uğraşan Ahmet Emin Özçelik (21), Canpolat Kazır (20) ve Yiğit Yalçın (18) 30 Ağustos’ta Oltu ilçesine gitti. Grup, aynı gün Ahmet Emin Özçelik’in kullandığı 25 FD 007 plakalı otomobil ile kent merkezine dönmek üzere yola çıktı. Saat 23.30 sıralarında Oltu'da bir akaryakıt istasyonuna uğrayan arkadaşlardan daha sonra haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD, bölgede arama başlattı. Yapılan aramada otomobil, Tortum ilçesi Aksukapı köyü yakınlarında 5 metre yükseklikten şarampole yuvarlanmış halde bulundu.

Ekiplerin, araç içindeki sürücü Ahmet Emin Özçelik ile Canpolat Kazır'ın hayatını kaybettiğini Yiğit Yalçın'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Otomobilin bagaj kısmı kesilerek çıkarılan Yiğit Yalçın, ambulansla Tortum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Cenazeleri Erzurum'a getirilen 3 arkadaş için Narmanlı Camiinde cenaze namazı kılındı. AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Abdurrahim Fırat ile MHP Milletvekili Kamil Aydın'ın da katıldığı cenaze namazı için 3 arkadaşın tabutu musallada yan yana konuldu. Cenazeler, kılınan namazın ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

"AFAD'LA BİRLİKTE BULDUK"

Kazayla ilgili bilgi veren Yiğit Yalçın'ın dayısı Saffet Uğraş, "Oltu ilçesindeki nişan çekiminden dönerken yeğenim ve arkadaşlarından haber alınamıyor. En son Oltu'daki bir petrolde görüntüleri var. Sabaha yakın bana haber geldi çocuklara ulaşılamadığına dair. Aracımla o tarafa doğru gittim. Saat 04.00 sıralarında AFAD'la birlikte yoldan şarampole yuvarlanmış olduklarını gördük. Arabadan önce sürücü çıkarıldı. Sonra diğer arkadaşı çıkarıldı. Yeğenim Yiğit en alttaydı. Diğerleri ölmüştü. Sesimi duyunca canlandı. Elini tuttum, orada olduğumu söyledim. Otomobilin bagajını kestik. Onu da yarım saat uğraştan sonra çıkardık. Hastaneye götürürken nabzı düştü. Tortum Devlet Hastanesine götürüp entübe etmemiz gerektiği söylendi. Hastanede bir saate yakın müdahalenin ardından yeğenim rahmetli oldu" diye konuştu.