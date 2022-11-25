3 Aralık sürprizi 'Yeşil Finansman’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta açıklayacağını duyurduğu yeni vizyonunun önemli başlığını “yeşil finansman” oluşturacak. CHP’nin bu konudaki çalışmasında şunlar vurgulandı:

YEŞİL KREDİ VE TAHVİL

“Türkiye’nin yalnızca enerjide yeşil dönüşümü sağlamak için 120 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacı bulunmaktadır. CHP iktidarında söz konusu finansman dünyadan yeşil kredi ile yeşil tahvil borçlanma araçları ile sağlanacaktır.

Bunun için Merkez Bankası’nın, bankacılık ve finans dünyasının ve sermaye piyasalarının yeşil ve sürdürülebilir eksenli yapılandırılması gerekmektedir.

Yeşil finansmanın, yani temiz paranın ülkemize gelmesi için oluşturulacak temel kurum iktidarımızda kuracağımız ‘İklim Bankası’ olacak.”