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3 Aralık sürprizi 'Yeşil Finansman’

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Yeşil Finansman#CHP
3 Aralık sürprizi Yeşil Finansman’
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:00

“3 Aralık’ı bekleyin. Türkiye’de krizleri sonsuza dek bitireceğiz” diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun vizyonu, ‘Yeşil Finansman’. CHP’nin bu konudaki çalışmasında, “Finansman dünyadan yeşil kredi ile yeşil tahvil borçlanma araçları ile sağlanacak” deniliyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta açıklayacağını duyurduğu yeni vizyonunun önemli başlığını “yeşil finansman” oluşturacak. CHP’nin bu konudaki çalışmasında şunlar vurgulandı:

YEŞİL KREDİ VE TAHVİL

“Türkiye’nin yalnızca enerjide yeşil dönüşümü sağlamak için 120 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacı bulunmaktadır. CHP iktidarında söz konusu finansman dünyadan yeşil kredi ile yeşil tahvil borçlanma araçları ile sağlanacaktır.

Bunun için Merkez Bankası’nın, bankacılık ve finans dünyasının ve sermaye piyasalarının yeşil ve sürdürülebilir eksenli yapılandırılması gerekmektedir.

Yeşil finansmanın, yani temiz paranın ülkemize gelmesi için oluşturulacak temel kurum iktidarımızda kuracağımız ‘İklim Bankası’ olacak.”

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Yeşil Finansman#CHP

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