3 Aralık Engelliler Günü: Kendi hikâyeni yaz

Maltepe Üniversitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde mücadeleleri, çalışkanlıkları ve başarılarıyla örnek olan, engel tanımayan engellilerin hikâyelerini üç kısa filmle ekrana taşıdığını duyurdu. Vanilla Media’nın yapımcılığında gerçekleşen kısa film projesi Türkiye’nin dört bir köşesinde engelini engel görmeyen kişilerin hikayelerini anlatıyor. Filimin çekimleri Tokat, Ankara ve Adana’da gerçekleştirildi.

“ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAK, HAK VE ADALET MESELESİDİR”

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Türkiye’de 8,5 milyona yakın engelli olduğunu söyleyerek, “Engelliler tüm diğer bireylerle eşit haklara sahip olmalıdır. Engelleri ortadan kaldırmak, bir hak ve adalet meselesidir. Engellilerimiz eşit haklar, itibar, yaşamlarını kimseye bağlı kalmaksızın yürütebilme ve toplumun bir parçası olma haklarına mutlak suretle sahip olmalıdırlar. Sayısız engelli, bilimden sanata birçok alanda büyük başarılar gösteriyor. Bizlerin üzerine düşen engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırmak ve onlara engel olmamak için elimizden geleni yapmaktır” diye konuştu.

'Kendi Hikâyeni Yaz' sloganıyla hayata geçirilen filmlerin hikayaleri şöyle:

“Tokat’ta psikiyatrist hekim olarak görev yapan, doğuştan bedensel engelli Sare Aydın, 11 yaşında başladığı eğitim hayatı boyunca birincilikle bitirdiği okulları, başarılarını, doktorluğunu ve tüm zorlu engelleri nasıl aştığını anlattı.

"Adana’da serebral palsili milli yüzücü Batuhan Uçar, zorluklarla eğitim almasına rağmen yüzmeyle tanışınca suyun akışını nasıl değiştirdiğini, aldığı onlarca madalyayı, ailesiyle kurduğu engelli kulübünde değiştirdiği hayatları, önüne çıkan engelleri nasıl tanımadığını ,Ankara’da ressam ve moda tasarımcısı, bedensel engelli Yusuf Akgün, altı yaşında geçirdiği kazayla iki kolunu kaybetmesini, 'yaşamaz' denilince Çocuk Esirgeme Kurumuna bırakılmasını, ağzıyla çizdiği resimlerle açtığı sayısız sergiyi, yüksek lisansa kadar eriştiği eğitimini, engellere rağmen nasıl yılmadığını anlattı.”