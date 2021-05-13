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DHA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

3 adliyede daha e-duruşma

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3 adliyede daha e-duruşma

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, e-duruşmayı Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdiklerini duyurdu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “E-duruşmayı bugün itibarıyla Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik. Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun” dedi. 

3 adliyede daha e-duruşma

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