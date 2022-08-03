3 adet Akıncı İHA, Batman Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 Akıncı İHA'nın, 2-3 Ağustos'ta Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına intikal ettiği ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği belirtildi. Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.
MSÜ Hava Harp Okulu Tatbikî Eğitim Kampı kapsamında; 1’inci ve 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan F-4E/2020 ve F-16 uçaklarımız tarafından Yalova Hava Meydan Komutanlığı üzerinde muharip uçak geçişi icra edildi.#MSB pic.twitter.com/SOKfVsnIcI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022