3,5 yaşındaki çocuğun vücudunda sigara söndürmüşlerdi! Anne ve sevgilisi tutuklandı

Anne H.A., ifadesinde, “Benim ruh sağlığım bozuk. Bu nedenle psikolojik ilaç kullanıyorum. Buna bağlı olarak da çocuğuma şiddet uyguladım. Ben çocuğuma bakamayacağımı söyleyip Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bırakmak istedim kabul etmediler. Olay günü de psikolojik ilacın ve alkolün etkisiyle şiddet uyguladım” dediği öğrenildi.

H.A.’nın sevgilisi M.A.E. ise ifadesinde, “Ben H.A.’ya destek oluyordum. Ben de olay günü psikolojik ilaç kullandım ve alkolü çok kaçırdım. Çocuk altını ıslatınca tokat attım kafasını sehpaya çarptı. Bir kez daha vurdum bu kez kanepeye çarptı” dediği öğrenildi.

Öte yandan küçük M.D.Ç.’nin Konya Şehir Hastanesi’nde tedavisi sürdüğü öğrenildi.