3-5 dakika akıma kapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik çarpmasıyla ağır yaralandığı kazaya dair soruşturmada Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre henüz şüpheli bir bulguya rastlanmadı.

Kaza nedeninin belirlenmesi için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Elektrik Mühendisleri Odası’ndan bilirkişi heyeti tayin etti. Bu heyet olay yerinde ve kaçak akımın çıktığı mekanizmada gerekli incelemeleri yaptı. Bilirkişi Heyeti’nin ilk tespitlerine göre makine dairesinde ‘67 Watt’ büyüklüğünde bir kaçak akım süreci vardı. Ayrıca havuzun mekanizmalarının bulunduğu makine dairesi havuza çok yakın bir yere yapıldığı için su sızıyordu.

KOROZYON OLMUŞ

Sızan sular da ortamda nemi artıyor ve elektrik mekanizmasında korozyona sebep oluyordu. Daha önce de birkaç kez arıza çıkmıştı. Bu nedenle makine dairesinin havuza çok yakın yapılması ilk ciddi hata bulgusu olarak ele alınıyor. Öyle ki hem kurtarmaya gelen 112 ekibi hem de sonrasında bilirkişi heyeti çalışmalarını yaparken kaçak riski halen devam ediyordu.

Soruşturmayı yürüten Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü şu an için ‘sabotaj’ ya da benzer bir kasıta dair bulguya ulaşmadı. Ancak her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak titiz bir soruşturma yürütülüyor. İlk aşamada kazaya hangi ihmallerin yol açtığı ve bu ihmallerin sorumlusu veya sorumluları tespit edilecek. Bu tespit de bilirkişi raporu üzerinden yapılacak.

‘BİR İNİP BAKAYIM’

Elektrik kaçağı ‘makine dairesi’ denilen yerdeki, havuz suyunun pompalanmasını ve devir daimini sağlayan mekanizmanın elektrik panosunda meydana geldi. ‘Dalgalı voltaj’ denilen bir akım var panoda. Başkan Zeyrek’in 3-5 dakika boyunca bu akıma maruz kaldığı değerlendiriliyor. Dar küçük bir yerdeki bu panoda kazadan bir gün önce bir arıza çıktı. Bu arıza tekrar edince Başkan Ferdi Zeyrek, “Bir inip bakayım” diyerek kontrol etmek istedi. Eşi de itiraz ederek uyardı. Başkan Zeyrek de müdahale etmeyeceğini sadece kontrol edeceğini söyleyerek yalnız başına panonun olduğu yere indi.

MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Bir süre sonra eşi ‘pat’ diye bir gürültü duydu. Hemen durumu anladı ve şalteri indirip, elektriği kesti. Başkan Zeyrek’i kendinden geçmiş bir halde yatarken buldu. Zeyrek merdivendeyken akıma kapılıp düşmüştü. İndiği yer dar küçük bir yerdi. Nemli ve ıslak olması daha da ağır bir durum oluşturdu. Dar bir yer olduğu için de ekipler Zeyrek’i oradan çıkarmakta epey zorlanırken bu 5-6 dakika sürdü.

KIZI: İHMALDİ

-FERDİ Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, öncesini, olay anını ve detayları Instagram hesabından olayı şöyle anlattı: “Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hâlâ elektrik çarpıyordu yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ayrıca şalterin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin.”

DOKTORLAR WHATSAPP GRUBU KURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için hastanede beklemeye devam ediyor. Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek’in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde devam ediyor. CHP Lideri Özel, dün öğle saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve bazı milletvekilleri ile birlikte hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Özgür Özel, “Başhekim, durumuyla ilgili düzenli bilgi veriyor. Bilkent Üniversitesi’nin değerli hocalarının içinde bulunduğu, Sayın Fahrettin Koca’nın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanımızın da bilgi verdiği bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye’de yoğun bakım noktasında en deneyimli hocalarımız büyük bir dayanışma içinde tüm süreci yakından takip edip önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz uzun yıllardır deneyimli kadroya sahip. Teknik ekipman olarak İzmir’den önemli takviyeler alındı. Nadir kullanılan cihazlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor” dedi. (Nevra UÇKAÇ / DHA)

KALBİMİZİN BİR TARAFI KASILI KALDI

- ÖZGÜR Özel, Türkiye genelinden birçok belediye başkanının hastaneye geldiğini ya da telefonla iyi dileklerini ilettiğini aktardı. Özel, “Bu hepimizin ömrü boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bir bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkanın mücadelesini hissediyor. Kalbimizin bir yanı kasıldı kaldı. Tüm siyasi partilere ayrı teşekkür ederiz, aradılar sordular” dedi.

BAŞHEKİM: DURUMU HER AN DEĞİŞEBİLİR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Ferdi Zeyrek için Türkiye’de alanında uzman isimlerle istişareler yaparak en doğru tedavi yöntemlerini uyguladıklarını belirterek, “Durum her an değişebilir. Buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibarıyla elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” dedi. Topçu, dün Zeyrek’in durumuna ilişkin şöyle konuştu: “Şu an kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler sürekli olarak hastanın başında 24 saat öğretim üyelerimiz çalışıyor. Sağlık Bakanlığı’nın destekleriyle ülkemizde bu konularda çok değerli olan bilim insanlarına ulaşıldı. Zorlu bir süreç, hasar büyük. Uzunca bir süre hipoksi kalmış olması, ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda.”

İKİ SAVCI SORUŞTURACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik çarpması sonucu yaralanmasına ilişkin soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturmada, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişilerle olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Soruşturma titiz şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir.” (ANKARA)

‘GEÇMİŞ OLSUN’ TELEFONLARI: BAHÇELİ ÖZEL’İ ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için ‘Geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

DEM PARTİ’DEN DE

DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.