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3,5 aylık Muhammed bebek için zamanla yarış: Hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi

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#Sağlık#Bebek#Muhammed Ali Uyan
3,5 aylık Muhammed bebek için zamanla yarış: Hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 10:00

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 1 kilo 400 gram dünyaya gelen ve yaklaşık 2 aydır entübe olarak takip edilen Muhammed Ali Uyan, pulmoner hipertansiyon ve oksijen ihtiyacı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

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Tatvan Devlet Hastanesi'nde 3,5 ay önce dünyaya gelen Muhammed Ali Uyan'ın yapılan ekokardiyografik incelemesinde pulmoner hipertansiyon tespit edildi. Yaklaşık 2 aydır entübe olarak takip edilen bebeğin, doktorların yaptığı değerlendirmeler sonucunda oksijen ihtiyacı ve pulmoner hipertansiyon bulguları nedeniyle ileri düzey çocuk yoğun bakım ve çocuk kardiyolojisi hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verildi.

3,5 aylık Muhammed bebek için zamanla yarış: Hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi

Muhammed bebek, sağlık durumunun daha ileri düzeyde değerlendirilmesi ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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#Sağlık#Bebek#Muhammed Ali Uyan

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