2’nci Kadir Şeker vakasında karar çıktı... Tekrar cezaevine girdiler

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Eskişehir Odunpazarı’nde, 5 Şubat 2022’de, Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (64), sokak ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi’yi bıçakla yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran (22) ve arkadaşı Hüseyin Şahin, kadınların çığlıklarını duyup, olaya müdahale etti. Daşkıran çıkan arbedede Ahmadi’yi bıçakla yaraladı. Gözaltına alınıp tutuklanan Daşkıran, 3 gün sonra meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ahmadi ise çıkarıldığı mahkemece eşini ve kızını öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan davada savcı, Daşkıran’ın ‘meşru savunma’ hükümleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Ahmadi’ye eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan iyi hal indirimiyle 12.5 yıl hapis cezası, onu engellemeye çalışırken bıçak kullandığı suçlamasıyla tutuklanıp, serbest bırakılan Daşkıran’a ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 5 yıl hapis cezası verdi. Daşkıran’ın arkadaşı Hüseyin Şahin ise ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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CEZA İSTİNAFTA ONANDI

2’nci Ceza Dairesi, Tolga Daşkıran’ın 5 yıl, arkadaşı Hüseyin Şahin’in 3 yıl 4 ay ve eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayan Abdulkadir Ahmadi’nin 12.5 yıl hapis cezalarını onadı.