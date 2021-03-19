2'nci dozda sorun yok

Önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıranın 60-65 yaş arasına geldiğini ve önümüzdeki hafta bu gruba aşılamanın başlayacağını duyurdu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan da Hürriyet’e aşılama programının ne aşamada olduğunu şöyle değerlendirdi:

RANDEVU SORUNU

“Sağlık Bakanlığı’nın aşı lojistiğinde peyderpey gelen aşılarda son iki haftadır bazı illerde aşı bulunmaması sıkıntısıyla karşılaşmıştık. Bu hafta aşının lojistiğiyle ilgili yeni bir gelişme oldu. Birinci doz aşıların hiçbirine randevu alınamıyor. Türkiye’nin pek çok noktasında birinci doz aşılarına gelemeyen 65 yaş üstü vatandaşlarımızın randevu alamadığı, 182’den randevu oluşturamadığı ya da aile hekimlerinin bu konuda yaptıkları denemelerde herhangi bir randevu verilemediği görülüyor. Ama ikinci doz aşılar için randevu almada bir sıkıntı bulunmuyor. Bakanlık 2’nci doz aşılanan kişilerin aşıları bitmeden, birinci doz aşıları açmayacak gibi görünüyor. AHEF olarak çeşitli defa uyarmıştık. Tüm vatandaşlarımızın aşılanabileceği kadar aşı getirilmesi, aşı lojistiğinin sağlanması, bu noktada aile hekimlerinin gerekli teçhizat ile desteklenmesi gerektiğini söylemiştik.”

SIRA 60-65 YAŞTA

Hazırlanan aşı uygulanacak gruplarda sırada asker, polis, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, öğretmenler (köy okulu öğretmenleri hariç) bulunmasına rağmen, 2. aşama A grubu olan bu kişilerin aşılarına başlanmadığı öğrenildi. Bakan Koca ise gelecek hafta 60-65 yaş yani 2’nci aşama B grubu aşılamasının başlayacağını açıkladı. 2’nci aşama A grubunun aşılanmasına neden başlanmadığı ya da ne zaman başlanacağı ise henüz açıklanmadı.

ŞİMDİYE KADAR KİMLER AŞILANDI?

Sağlık Bakanlığı, aşılanacak grupları 1. aşama, 2. aşama, 3. aşama ve 4. aşama olarak ayırdı. Şu ana kadar 1. aşama A grubu yani sağlık kurumunda çalışanlar, 1. aşama B grubu yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, 1. aşama C grubu yani 65 yaş üstü bireyler aşılandı. 1. aşama C grubu da kendi arasında C1 90 yaş ve üstü bireyler, C2 88 ve 89 yaş arası bireyler, C3 80-84 yaş arası bireyler, C4 75-79 yaş arası bireyler, C5 70-74 yaş arası bireyler, C6 65-69 yaş olarak aşılandı.

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