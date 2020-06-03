2M 1T kuralı nedir? İşte 2M 1T açılımı

Koronavirüs sonrası normalleşme süreci başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra Bakanlar Kuruluna yüz yüze başkanlık edecek. Toplantılarda "2M 1T" kuralı geçerli olacak. Yaklaşık 2 buçuk aydır video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen toplantılar uzun aradan sonra Ankara'da yüz yüze gerçekleştirilecek. Toplantılarda “2M 1T” kuralı geçerli olacak. Maske, mesafe ve temizlik kuralları gözetilecek. Ama sadece onunla da yetinilmeyecek. Toplantıya katılacak olanlar 1 gün önceden COVID-19 testi yaptıracak.

Sosyal mesafe dikkate alınarak MYK toplantısı her zamanki yerde değil, MKYK üyelerinin toplantı yaptığı 60 kişilik salonda yapılacak.