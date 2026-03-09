×
298 kişinin ABD'ye gitmesini sağlayan 4 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Yurt dışında oturma izni ve iş imkanı vaadiyle sanal medyadan reklamlar yapıp, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin para aldığı 298 kişinin ABD'ye gittiği belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında şüphelilerin para aldığı kişileri yasa dışı yollarla ABD’ye gönderdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin kimliği belirlenirken, elde edilen MASAK raporlarında şüphelilere para göndererek yasa dışı yollarla ABD’ye gittiği belirlenen 298 kişinin bulunduğu ve bu kişilerin ABD makamlarınca tespit edildiği ifade edildi.

Şüphelilerden 2’sinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, Türkiye’de bulunan İ.K., E.S., M.S. ve D.C.S. gözaltına alındı.

