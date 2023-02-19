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296. saatte çifte mucize

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#Deprem#Arama Kurtarma#Mucize
296. saatte çifte mucize
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 07:00

Hatay’daki Kanatlı Apartmanı enkazından 296’ncı saatte, 45 yaşındaki Ragda ile 49 yaşındaki Muhammet sağ çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye kaldırılan 2 yaralının bilincinin açık ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Kanatlı Apartmanı enkazından dün mucize haberi geldi. Ekipler, gerçekleştirdikleri incelemede ses ve ısı tespit etti. Bunun üzerine aralarında Kırgız arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda görevli çalışmayı yoğunlaştırdı. Depremin 296’ncı saatinde enkaz altındaki bir kadın ve bir erkek kurtarıldı. 2 yaralı, Antakya’daki sahra hastanesine götürüldü.

‘DURUMLARI İYİ’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurtarılan iki kişinin 45 yaşındaki Ragda adlı kadın ile 49 yaşındaki Muhammet adlı erkek olduğunu söyledi. Depremzedelerin sahra hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten Bakan Koca, “Genel durumları iyi. 2’sinin de bilinci açık. Tedavileri yoğun bakımda devam edecek” dedi.

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Kırgız ekibin kaptanı Erlan Musuraliev, “Bir erkek sesi duyduk. Çıkardığımız adam bize 5 kişi olduklarını belirtip, ‘Çocuklarım da var’ dedi. Kendisinin durumunun nasıl olduğunu öğrendikten sonra, enkazdan 2 kişiyi daha çıkardık. Enkazda başka canlı olup olmadığını bulmak için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

 

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#Deprem#Arama Kurtarma#Mucize

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